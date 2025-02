Bombeiros atenderam 677 ocorrências por dia no primeiro mês de 2025 em SC; veja o ranking Atendimentos pré-hospitalares, salvamento, busca e resgate, e incêndios representam quase 80% das ocorrências atendidas pelos bombeiros... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 11/02/2025 - 20h26 ) twitter

Em janeiro de 2025, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) atendeu 20.989 ocorrências. O número representa um aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas cerca de 18 mil. Na média, foram atendidas mais de 677 ocorrências diárias no primeiro mês do ano.

Para mais detalhes sobre as ocorrências e a atuação dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

