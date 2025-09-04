Logo R7.com
‘Bote a boca’: preservativos usados e buraco na parede fazem UFSC restringir banheiro

A medida de restringir banheiros da UFSC foi anunciada nesta quarta-feira (3)

ND Mais|Do R7

A UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) decidiu restringir o uso dos banheiros masculinos no térreo do Departamento de Jornalismo (CCE) após episódios de atos sexuais no local, excesso de utilização e danos ao patrimônio.

