BR-101 terá bloqueio em Balneário Camboriú no trecho do Morro do Boi; veja quando Concessionária recomenda cautela e respeito aos limites de velocidade durante bloqueio na BR-101 ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Mais um bloqueio na BR-101, em Balneário Camboriú, foi anunciado pela Arteris Litoral Sul e ocorrerá na próxima quinta-feira (21). A interdição será total e acontecerá no km 141, trecho que antecede o túnel do Morro do Boi. Conforme a concessionária, o motivo é a retirada de um pórtico semafórico, que faz parte das obras de modernização do túnel. O bloqueio é no sentido Curitiba, com início às 23h55 e previsão de durar até duas horas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o bloqueio e orientações aos motoristas.

Leia Mais em ND Mais:

‘Tudo o que conquistei foi aqui’: colaborador completa 25 anos no primeiro emprego em SC

Ginásio de esportes fechado há mais de uma década passará por reforma de R$ 16 mi em Joinville

Suspeito de tentar estuprar adolescentes em SC afirma à polícia que ‘perdeu a cabeça’