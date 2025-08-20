Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

BR-101 terá bloqueio em Balneário Camboriú no trecho do Morro do Boi; veja quando

Concessionária recomenda cautela e respeito aos limites de velocidade durante bloqueio na BR-101

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Mais um bloqueio na BR-101, em Balneário Camboriú, foi anunciado pela Arteris Litoral Sul e ocorrerá na próxima quinta-feira (21). A interdição será total e acontecerá no km 141, trecho que antecede o túnel do Morro do Boi. Conforme a concessionária, o motivo é a retirada de um pórtico semafórico, que faz parte das obras de modernização do túnel. O bloqueio é no sentido Curitiba, com início às 23h55 e previsão de durar até duas horas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o bloqueio e orientações aos motoristas.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.