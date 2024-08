Brasil Brilha e Conquista o Torneio Internacional de Futsal Feminino A torcida compareceu em massa para prestigiar a final do II Torneio Internacional de Futsal Feminino em Xanxerê, no Oeste de Santa... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 12/08/2024 - 12h26 ) ‌



A torcida compareceu em massa para prestigiar a final do II Torneio Internacional de Futsal Feminino em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. O evento encerrou no domingo (11) com a vitória do Brasil sobre o Paraguai na disputa pelo título.

