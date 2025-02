Brasil inicia novo tratamento gratuito pelo SUS para pessoas vivendo com aids Novo medicamento ajudará pessoas com resistência a antirretrovirais; na última década, Santa Catarina teve mais de 18 mil casos notificados... ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 04/02/2025 - 20h26 ) twitter

O Brasil iniciou um tratamento revolucionário para pessoas vivendo com aids. O novo medicamento se chama “fostensavir trometamol 600 mg” e ajudará pessoas com resistência a antirretrovirais, categoria dos medicamentos usados atualmente no tratamento.

O novo medicamento se chama "fostensavir trometamol 600 mg" e ajudará pessoas com resistência a antirretrovirais, categoria dos medicamentos usados atualmente no tratamento.

