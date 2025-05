Brasil investiga 18 casos sob suspeita de gripe aviária; veja onde Duas investigações de suspeita de gripe aviária são em plantas comerciais, 11 são aves de subsistência e outras cinco envolvem animais... ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 04h15 (Atualizado em 26/05/2025 - 04h15 ) twitter

Há 18 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento no Brasil, conforme atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, às 13h deste domingo (25). As investigações estão em andamento com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. Até a manhã deste domingo, eram 20 casos de investigação.

Saiba mais sobre as investigações e os locais afetados consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

