Brasileiros ‘bombam’ vídeo de Fernanda Torres em perfil do Oscar: ‘Desculpe, Demi Moore’ A Academia do Oscar compartilhou um trecho do filme "Ainda estou aqui" sobre a atuação da atriz Fernanda Torres; em 18h a publicação...

ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 17h45 (Atualizado em 15/02/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share