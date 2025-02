Brecha no Pix pode favorecer lavagem de dinheiro de facções, alertam auditores fiscais Segundo nota da Unafisco, a ausência de fiscalização em bancos digitais facilita a evasão fiscal e lavagem de dinheiro; texto critica... ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 23h46 (Atualizado em 21/01/2025 - 23h46 ) twitter

A Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) divulgou uma nota em que afirma que o crime organizado aproveita de uma brecha na lei para criar bancos digitais para lavagem de dinheiro. Além disso, o comunicado critica o recuo do governo na medida de fiscalização de transações via Pix.

Para entender melhor como essa situação pode impactar a segurança financeira do país, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

