Brusque empata com o Itabaiana e Figueirense termina rodada fora do Z-4 O Brusque ficou no 0 a 0 com o Itabaiana na tarde de hoje, no estádio Augusto Bauer, e garantiu o Figueirense mais uma rodada fora... ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 07h57 )

ND Mais

Na tarde de hoje, o Brusque empatou em 0 a 0 com o Itabaiana, no estádio Augusto Bauer, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado ajudou o Figueirense a se manter fora da zona de rebaixamento por mais uma rodada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o desempenho das equipes!

