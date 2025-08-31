Brusque vence, rebaixa o CSA e conquista a classificação na Série C
Com gols de Guilherme Pira e Bernardo no segundo tempo, Brusque vence o CSA e avança para a segunda fase da Série C
O Brusque está classificado para o quadrangular final da Série C e o CSA está rebaixado à Série D do Brasileiro. Com gols de Guilherme Pira e Bernardo, o Quadricolor venceu o time alagoano por 2 a 0 e fez o resultado que precisava.
