Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brusque vence, rebaixa o CSA e conquista a classificação na Série C

Com gols de Guilherme Pira e Bernardo no segundo tempo, Brusque vence o CSA e avança para a segunda fase da Série C

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Brusque está classificado para o quadrangular final da Série C e o CSA está rebaixado à Série D do Brasileiro. Com gols de Guilherme Pira e Bernardo, o Quadricolor venceu o time alagoano por 2 a 0 e fez o resultado que precisava.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.