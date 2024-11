Busca intensificada por menino desaparecido em Barra Velha Adolescente de 14 anos desapareceu em alto-mar nessa quinta-feira (17), junto com o amigo que conseguiu sair da água e pedir ajuda ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 16h29 (Atualizado em 18/10/2024 - 16h29 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar retomou nesta sexta-feira (18) as buscas pelo menino desaparecido no mar da praia do Tabuleiro, localizada em Barra Velha, no Norte de Santa Catarina. A operação conta com o apoio de uma embarcação.

