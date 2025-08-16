Cafeteria de Blumenau é a primeira inclusiva do Sul do Brasil
Cafeteria Especial, inaugurada em 2018, une qualidade do café à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho
A Cafeteria Especial, inaugurada em Blumenau em 2018, não se destaca apenas pela qualidade do café, mas também pelo seu impacto social. De forma pioneira no Sul do Brasil, a cafeteria é atendida por pessoas com deficiência intelectual, especialmente aquelas com trissomia 21 (Síndrome de Down), oferecendo uma verdadeira inclusão no mercado de trabalho.
Saiba mais sobre essa iniciativa incrível e como ela está transformando vidas
