Cafeteria de Blumenau é a primeira inclusiva do Sul do Brasil Cafeteria Especial, inaugurada em 2018, une qualidade do café à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 16/08/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Cafeteria Especial, inaugurada em Blumenau em 2018, não se destaca apenas pela qualidade do café, mas também pelo seu impacto social. De forma pioneira no Sul do Brasil, a cafeteria é atendida por pessoas com deficiência intelectual, especialmente aquelas com trissomia 21 (Síndrome de Down), oferecendo uma verdadeira inclusão no mercado de trabalho.

Saiba mais sobre essa iniciativa incrível e como ela está transformando vidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Resgate de mais de 220 cães em canil clandestino de Joinville resulta em ação; relembre o caso

‘Corpo destruído’: bebê morre dentro da mãe e hospital é acusado de negligência em Itajaí

Área urbana do Sul de SC guarda fósseis que ligam estado à Antártica, África e Austrália