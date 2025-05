Caixão fechado: ‘Gotinha da Maré’ foi desfigurado por tiro de fuzil; veja fotos do velório Apontado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro como segurança de TH da Maré, liderança do TCP; Gotinha foi atingido na cabeça durante... ND Mais|Do R7 17/05/2025 - 08h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 08h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O velório de Daniel Falcão dos Santos, conhecido como “Gotinha da Maré” precisou ter o caixão fechado. A cerimônia ocorreu na última quarta-feira (14). O traficante morreu na última terça-feira (13), durante uma operação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Ele era apontado como braço direito de “TH da Maré”, do líder do TCP (Terceiro Comando Puro), uma das principais facções criminosas da cidade.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mandante era cliente: os bastidores da quadrilha presa após ataque contra empresário em SC

Mortalidades diminuem e nascimentos chegam ao menor patamar em 50 anos, diz IBGE

Copa Interligas 2025 define neste sábado os finalistas da competição