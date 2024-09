Calor à vista: Santa Catarina se despede do frio Santa Catarina promete fim de semana caloroso: os nevoeiros dão trégua e as temperaturas podem alcançar 35°C em algumas regiões do... ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 15h46 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h46 ) ‌



Santa Catarina terá um fim de semana caloroso, marcado por tempo estável, na maioria das regiões. As primeiras horas de sábado (7) serão de clima ameno, mas o calor dá as caras ao longo do dia no estado.

