Caminhoneiro foge sem pagar programa de R$ 300 para travesti e PM é chamada em Itajaí A ocorrência foi registrada no início da manhã desta sexta-feira (22). ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 04h37 ) twitter

Um desacordo comercial entre um caminhoneiro e uma travesti terminou em caso de polícia em Itajaí. A ocorrência foi registrada no início da manhã desta sexta-feira (22), na rua Doutor Reinaldo Schmithausen, no bairro Cordeiros. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência por volta das 6h. Segundo a PM, pessoas que passavam pelo local relataram uma briga entre um homem e uma mulher ao lado de um caminhão parado na pista. Os policiais militares foram até o local e verificaram que o condutor já havia saído do local.

Para saber todos os detalhes dessa ocorrência inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

