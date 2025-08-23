Caminhoneiro foge sem pagar programa de R$ 300 para travesti e PM é chamada em Itajaí
A ocorrência foi registrada no início da manhã desta sexta-feira (22).
Um desacordo comercial entre um caminhoneiro e uma travesti terminou em caso de polícia em Itajaí. A ocorrência foi registrada no início da manhã desta sexta-feira (22), na rua Doutor Reinaldo Schmithausen, no bairro Cordeiros. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência por volta das 6h. Segundo a PM, pessoas que passavam pelo local relataram uma briga entre um homem e uma mulher ao lado de um caminhão parado na pista. Os policiais militares foram até o local e verificaram que o condutor já havia saído do local.
