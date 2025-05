Caminhos do Piraí: conheça a rota de Joinville que pode ganhar selo da ONU Caminhos do Piraí está entre as oito melhores vilas turísticas do Brasil, segundo o Ministério do Turismo ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 19h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h55 ) twitter

A rota Caminhos do Piraí, no bairro Vila Nova, foi escolhida pelo Ministério do Turismo para representar o Brasil no prêmio “Melhores Vilas Turísticas” da ONU Turismo, que será realizado na Arábia Saudita. O resultado será divulgado em novembro.

