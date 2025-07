Campanha do Agasalho: Estádio Orlando Scarpelli terá ponto de coleta neste domingo Torcedores do Figueirense poderão doar roupas e acessórios de inverno para a Campanha do Agasalho nos portões do estádio Orlando Scarpelli... ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 02h56 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h56 ) twitter

Neste domingo (13), os torcedores que forem acompanhar o duelo entre Figueirense e Náutico-PE, às 19h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, podem ser artilheiros da empatia, driblando o frio de quem mais precisa com um gesto generoso. A Campanha do Agasalho realiza uma ação de coleta de roupas e acessórios de inverno nos portões do estádio, unindo solidariedade e paixão pelo futebol.

