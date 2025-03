‘Cangaço digital’: fraudes bancárias no ambiente digital ultrapassam R$ 10 bilhões em 2024 Polícia Federal muda estratégia de combate às fraudes bancárias no meio virtual e Febraban sugere responsabilizar instituições financeiras... ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As fraudes bancárias digitais e golpes por cartões alcançaram a marca inédita de R$ 10,1 bilhões no Brasil em 2024, segundo dados divulgados nesta terça-feira (11) pela Febraban (Federação Brasileira das Associações de Bancos).

Para entender melhor a gravidade dessa situação e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem que matou companheira a marretadas é condenado em SC

Data de exame de insanidade mental da stalker de dentista em SC é definida

Chuva intensa volta a atingir SC a partir desta terça-feira; acumulados podem chegar a 200 mm