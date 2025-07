Cão farejador descobre cocaína ‘esquecida’ em contêiner vindo dos EUA, em SC Contêiner refrigerado retornava dos EUA quando foi inspecionado no Porto de Itapoá, no Litoral Norte catarinense ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 03h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 03h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Agentes da Receita Federal apreenderam 17 kg de cocaína na manhã desta quinta-feira (10) no Porto de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina. A droga estava escondida na máquina evaporadora de um contêiner refrigerado (reefer) que retornava vazio dos Estados Unidos. A ação contou com o apoio da cadela farejadora Daphine, que localizou a substância durante inspeção de rotina.

Para mais detalhes sobre essa apreensão impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Show gratuito de Leandro Borges é confirmado no Centenário de Criciúma

AgroPonte 2025 traz equoterapia, julgamento de raças e rodada de negócios em Criciúma

Dia Mundial da Pizza: aproveite os descontos do Clube ND!