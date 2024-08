Caravaggio Brilha e Conquista Acesso à Elite do Futebol Catarinense O Caravaggio está na elite do futebol de SC. O time de Nova Veneza venceu o Juventus por 3 a 1, neste domingo (11), e irá decidir... ND Mais|Do R7 11/08/2024 - 21h26 (Atualizado em 11/08/2024 - 21h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Caravaggio está na elite do futebol de SC. O time de Nova Veneza venceu o Juventus por 3 a 1, neste domingo (11), e irá decidir o título do Catarinense Série B com o Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Catarinense Série B tem o Caravaggio na final e na elite em 2025

• Criança de 2 anos é vítima de abuso sexual em Balneário Camboriú; pai é o suspeito

• Propagandas eleitorais iniciam na sexta em TVs e rádios; veja proibições e regras