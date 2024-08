Caravaggio Faz História e Conquista Título Inédito na Série B do Catarinense O Caravaggio é o grande campeão da Série B do Campeonato Catarinense 2024. Após dois empates no tempo regulamentar, a decisão foi... ND Mais|Do R7 25/08/2024 - 21h50 (Atualizado em 25/08/2024 - 21h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Caravaggio é o grande campeão da Série B do Campeonato Catarinense 2024. Após dois empates no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis e a equipe de Nova Veneza superou o Santa Catarina, conquistando o primeiro título na história do clube na divisão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Com emoção! Nos pênaltis, Caravaggio é campeão da Série B do Catarinense 2024

• Mega-Sena: moradores de SC faturam bolada em sorteio de R$ 29,8 milhões

• JEC Futsal supera o Jaraguá e chega à décima vitória consecutiva na Liga Nacional