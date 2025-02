Caravaggio x Avaí: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Leão no Catarinense Avaí entra em campo pela 3ª rodada do Catarinense buscando uma vitória para se consolidar no topo da tabela; Enderson Moreira deve... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Avaí entra em campo na noite desta quarta-feira pela 3ª rodada do Catarinense com a missão de se manter no topo da tabela logo nas rodadas iniciais. Diante do estreante Caravaggio, o Leão da Ilha viaja até Nova Veneza com um desfalque certo na zaga e com retorno de peça importante no meio-campo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este emocionante confronto!

Leia Mais em ND Mais:

Turistas argentinos representam 1 em cada 5 visitantes do litoral catarinense no verão

NDTV Record transmite Santos x Palmeiras pelo Paulistão nesta quarta-feira

Dengue, gripe ou virose? Saiba diferenciar doenças que circulam no Litoral Norte de SC