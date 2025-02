Carnaval 2025: Embaixada Copa Lord leva a história de Hassis para a Passarela Nego Quirido Enredo em homenagem ao pintor Hassis entrará na passarela Nego Quirido às 2h30 de sexta-feira (28), em busca do 21º título da escola... ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 10h47 (Atualizado em 21/02/2025 - 10h47 ) twitter

Segunda escola de samba mais antiga da capital catarinense, a Embaixada Copa Lord trará a história do pintor brasileiro de vanguarda Hassis, para a Passarela Nego Quirido neste carnaval. A “mais quirida”, como é conhecida, vai em busca do 21º título do Carnaval de Florianópolis na sexta-feira (28), às 2h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do desfile!

