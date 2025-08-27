Logo R7.com
Carne na frigideira e ossos: homem é preso em SC suspeito de cozinhar cães e gatos em casa

Na casa, em Barra Velha, foram encontrados restos de animais, gatos mortos congelados, pedaços dentro da lixeira e até carne de gato...

ND Mais

Um caso chocante de maus-tratos aos animais tem mobilizado autoridades no Litoral Norte catarinense. Um homem de 28 anos, morador do bairro Vila Nova, em Barra Velha, foi preso em flagrante após denúncia de que estaria matando cães, gatos e até ratos, para cozinhar e também comer a carne.

