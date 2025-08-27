Carne na frigideira e ossos: homem é preso em SC suspeito de cozinhar cães e gatos em casa
Na casa, em Barra Velha, foram encontrados restos de animais, gatos mortos congelados, pedaços dentro da lixeira e até carne de gato...
Um caso chocante de maus-tratos aos animais tem mobilizado autoridades no Litoral Norte catarinense. Um homem de 28 anos, morador do bairro Vila Nova, em Barra Velha, foi preso em flagrante após denúncia de que estaria matando cães, gatos e até ratos, para cozinhar e também comer a carne.
Um caso chocante de maus-tratos aos animais tem mobilizado autoridades no Litoral Norte catarinense. Um homem de 28 anos, morador do bairro Vila Nova, em Barra Velha, foi preso em flagrante após denúncia de que estaria matando cães, gatos e até ratos, para cozinhar e também comer a carne.
Saiba mais sobre essa história estarrecedora e as ações das autoridades consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre essa história estarrecedora e as ações das autoridades consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: