Carreta pega fogo na BR-101 e causa bloqueio total no Morro dos Cavalos, em Palhoça

Uma carreta de combustível tombou e pegou fogo na BR-101, no início da tarde deste domingo (6). O acidente ocorre no quilômetro 233,7, na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça. Segundo relato de testemunhas, que estão no local, as chamas teriam atingido outros veículos que trafegavam pela rodovia. Não há previsão para liberação da via.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente.

