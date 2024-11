Carro cai em açude e motorista morre afogado em Canoinhas Carro cai em açude e motorista morre afogado em Canoinhas ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 13h11 (Atualizado em 04/11/2024 - 13h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carro submerso em açude de Canoinhas

Um homem de aproximadamente 30 anos morreu afogado na noite desse domingo (3) após perder o controle do veículo que dirigia e cair em um açude em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. O acidente ocorreu na rua Francisco Bueno de Oliveira, no bairro Industrial I. O veículo, um Fiat Uno com placas de São Bento do Sul, capotou antes de submergir parcialmente na água.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Pista molhada gera acidentes e trânsito lento em diferentes pontos de Florianópolis

VÍDEO: Serpente de 2 metros invade churrasco de amigos em clube social de Criciúma

Acidente na BR-282 em Ponte Serrada deixa feridos e bloqueia trânsito