‘Casal alemão’ de SC exclui vídeo polêmico após denúncia ao MPF

Conteúdo com falas sobre migrantes no Sul gerou críticas, denúncia de xenofobia e investigação por parte do Ministério Público Federal...

ND Mais

ND Mais|Do R7

O casal de influenciadores Jenifer Milbratz Stainzack e Cleiton Stainzack, conhecido como “casal alemão de SC”, excluiu das redes sociais o vídeo polêmico onde eles exaltam a suposta superioridade do povo catarinense, após o conteúdo ser encaminhado ao MPF (Ministério Público Federal).

