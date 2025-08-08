‘Casal alemão’ de SC exclui vídeo polêmico após denúncia ao MPF Conteúdo com falas sobre migrantes no Sul gerou críticas, denúncia de xenofobia e investigação por parte do Ministério Público Federal... ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 08/08/2025 - 01h17 ) twitter

O casal de influenciadores Jenifer Milbratz Stainzack e Cleiton Stainzack, conhecido como “casal alemão de SC”, excluiu das redes sociais o vídeo polêmico onde eles exaltam a suposta superioridade do povo catarinense, após o conteúdo ser encaminhado ao MPF (Ministério Público Federal).

