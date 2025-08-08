‘Casal alemão’ de SC exclui vídeo polêmico após denúncia ao MPF
Conteúdo com falas sobre migrantes no Sul gerou críticas, denúncia de xenofobia e investigação por parte do Ministério Público Federal...
O casal de influenciadores Jenifer Milbratz Stainzack e Cleiton Stainzack, conhecido como “casal alemão de SC”, excluiu das redes sociais o vídeo polêmico onde eles exaltam a suposta superioridade do povo catarinense, após o conteúdo ser encaminhado ao MPF (Ministério Público Federal).
O casal de influenciadores Jenifer Milbratz Stainzack e Cleiton Stainzack, conhecido como “casal alemão de SC”, excluiu das redes sociais o vídeo polêmico onde eles exaltam a suposta superioridade do povo catarinense, após o conteúdo ser encaminhado ao MPF (Ministério Público Federal).
Para saber mais sobre essa polêmica e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa polêmica e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: