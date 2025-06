Casal de SC recebe bênção do Papa Leão XIV após casamento na Itália: ‘Meses de preparação’ União de Bianca e Marcos Silvino foi celebrada na Itália e teve momento inesquecível com o pontífice em encontro emocionante ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 06h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 06h36 ) twitter

Um casal catarinense, de Tijucas (SC), Bianca Silvino, de 30 anos, e Marcos Silvino, de 35, protagonizou um dos momentos mais marcantes de suas vidas com um casamento digno de conto de fadas na Itália, seguido por um encontro abençoado com o Papa Leão XIV no Vaticano. As imagens do encontro com o pontífice foram registradas nesta quarta-feira, 11 de junho, e emocionaram familiares e amigos.

