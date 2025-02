Casarão de Eventos do Top Market une história e modernidade em Florianópolis Um espaço exclusivo no coração da cidade, ideal para eventos sociais e corporativos ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Casarão de Eventos do Top Market, localizado no centro de Florianópolis, surge como um novo destino para eventos que buscam harmonizar tradição e contemporaneidade. Instalado no complexo arquitetônico que abrigou a centenária Fábrica de Bordados e Rendas Hoepcke, o espaço revitalizado em 2022 combina mais de 120 anos de história com infraestrutura moderna, oferecendo versatilidade para celebrações, reuniões corporativas, lançamentos e muito mais.

Para saber mais sobre este espaço que une história e modernidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Trabalho em feriados? Portaria começa a valer em julho; veja nova regra

VÍDEO: Carreta pega fogo e interdita BR-376 entre PR e SC

Como a terceirização de facilities impulsiona empresas e o turismo em Santa Catarina