Casarão ‘mal-assombrado’ simboliza impasse sobre imóveis abandonados em Joinville

Cercado por lendas urbanas e vídeos de supostos fenômenos paranormais, o casarão da rua Procópio Gomes em Joinville, no Norte de Santa Catarina, voltou ao centro das atenções. A fama de mal-assombrado atrai curiosos e influenciadores digitais que, mesmo diante da proibição, invadem o imóvel em busca de “fantasmas” e histórias misteriosas.

Para entender melhor a situação do casarão e os desafios enfrentados em relação aos imóveis abandonados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

