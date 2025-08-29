Casarão ‘mal-assombrado’ simboliza impasse sobre imóveis abandonados em Joinville
Câmara de Vereadores debateu entraves jurídicos para intervenção em imóveis abandonados; casarão da Procópio Gomes é tombado e não...
Cercado por lendas urbanas e vídeos de supostos fenômenos paranormais, o casarão da rua Procópio Gomes em Joinville, no Norte de Santa Catarina, voltou ao centro das atenções. A fama de mal-assombrado atrai curiosos e influenciadores digitais que, mesmo diante da proibição, invadem o imóvel em busca de “fantasmas” e histórias misteriosas.
