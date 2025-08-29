Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Casarão ‘mal-assombrado’ simboliza impasse sobre imóveis abandonados em Joinville

Câmara de Vereadores debateu entraves jurídicos para intervenção em imóveis abandonados; casarão da Procópio Gomes é tombado e não...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Cercado por lendas urbanas e vídeos de supostos fenômenos paranormais, o casarão da rua Procópio Gomes em Joinville, no Norte de Santa Catarina, voltou ao centro das atenções. A fama de mal-assombrado atrai curiosos e influenciadores digitais que, mesmo diante da proibição, invadem o imóvel em busca de “fantasmas” e histórias misteriosas.

Para entender melhor a situação do casarão e os desafios enfrentados em relação aos imóveis abandonados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.