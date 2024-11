Caso Igor Peretto: ex-mulher fez ligação de 5 minutos enquanto empresário agonizava Caso Igor Peretto: ex-mulher fez ligação de 5 minutos enquanto empresário agonizava ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 21h08 (Atualizado em 18/11/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Igor Peretto

A Polícia Civil de São Paulo desvendou mais detalhes do assassinato de Igor Peretto, empresário morto pelo cunhado no dia 30 de agosto, na Praia Grande, litoral paulista. A viúva do comerciante realizou uma ligação para o celular de Igor enquanto a vítima agonizava, segundo a polícia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre este caso chocante.

Leia Mais em ND Mais:

Procon dá dicas para aproveitar Black Friday em Santa Catarina e faz alerta para golpes

‘Fu… you, Elon Musk’: primeira-dama Janja provoca bilionário e fala repercute; veja vídeo

Ecoparque conta com novo horário de funcionamento e decoração natalina em Chapecó