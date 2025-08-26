Caso Isadora: oficial de cartório acusado de matar modelo em SC vai a júri após 7 anos Caso aconteceu em maio de 2018, em Imbituba; homem responderá pelo homicídio de Isadora Viana Costa e por fraude processual

Após sete anos, o oficial de cartório de registro de imóveis, acusado de matar a namorada, a modelo Isadora Viana Costa, enfrentará o júri popular no dia 3 de setembro. O caso aconteceu em Imbituba, no Sul de Santa Catarina, no dia 8 de maio de 2018. Na época, a jovem tinha 22 anos e, o réu, 36. Segundo o MPSC, eles se conheceram em Santa Maria (RS), cidade natal da vítima, em março do mesmo ano. Os dois começaram a namorar e, no dia 22 de abril, Isadora aceitou o convite de passar uns dias no apartamento do namorado, no município catarinense.

