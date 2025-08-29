Caso Moisés: criança morta em Florianópolis foi vítima de espancamento, confirma laudo
Segundo a Polícia Civil, causa da morte confirma versão descrita quando padrasto e mãe foram presos em flagrante
Moisés Falk da Silva, criança morta em Florianópolis no dia 17 de agosto, foi vítima de espancamento. A constatação está no resultado do laudo pericial, ao qual a reportagem do ND Mais teve acesso nesta quinta-feira (28). A criança foi levada, desacordada, para atendimento na UPA do MultiHospital, onde os médicos tentaram reanimá-la por quase uma hora. Ele tinha marcas de mordida no rosto, hematomas no tórax e costas.
