Caso Moisés: mãe e padrasto são denunciados por homicídio duplamente qualificado em SC O MPSC denunciou o padrasto e a mãe do menino Moisés, de 4 anos, por homicídio qualificado por meio cruel no caso Moisés; ele foi morto... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 04h36 (Atualizado em 03/09/2025 - 04h36 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) ofereceu denúncia contra o padrasto Richard da Rosa Rodrigues, de 23 anos, e contra a mãe de Moisés Falk da Silva, de 4 anos, a criança morta em Florianópolis no dia 17 de agosto. A criança morava com a mãe, uma tia e o padrasto. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o padrasto era responsável pelas agressões e houve omissão por parte da mãe do menino.

