Caso Vitória: celular de suspeito tinha imagens reveladoras sobre o caso da jovem morta Vitória Regina de Souza, de 17 anos foi encontrada decapitada e com sinais de tortura; suspeito teria participado do velório da vítima... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 21h26 )

A Justiça de São Paulo autorizou uma busca e apreensão na casa de Daniel Lucas Pereira, um dos suspeitos envolvidos no caso Vitória, que teve seu celular foi apreendido pela Polícia Civil. O celular do homem, apreendido pela polícia, continha gravações do trajeto da jovem, desde o ponto de ônibus até a casa da vítima.

