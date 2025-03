Caso Vitória: polícia descobre mensagens no celular de Maicol sobre ‘Como degolar uma pessoa’ Caso Vitória tem novos desdobramentos e provas contra Maicol, ex-namorado da vítima, complicam a defesa ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 15/03/2025 - 17h45 ) twitter

A Polícia Civil encontrou importantes pistas no celular de Maicol Antônio Sales dos Santos, principal suspeito do assassinato de Vitória Regina Sousa, de 17 anos, em Cajamar (SP). Após investigações, foi descoberto que ele fez uma pesquisa sobre como degolar uma pessoa. As informações foram reveladas no programa Cidade Alerta, da Record.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todos os detalhes desse caso chocante.

