Caso Vitória: polícia identifica assassino, em Cajamar; suspeito teve caso com ex da vítima Operação da Polícia Civil de São Paulo busca pelos suspeitos em uma região de mata em Cajamar, na Grande São Paulo ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 16h46 )

A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta sexta-feira (7), uma operação para localizar suspeitos envolvidos no caso Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. O corpo dela foi encontrado em uma zona de mata na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. Um ex-namorado do ex-companheiro da jovem foi apontado como autor do assassinato.

