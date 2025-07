Casos de envenenamento de cães assustam moradores e levantam alerta em Imbituba Prefeitura solicita ajuda da população para identificar os possíveis autores dos crimes ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 03h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 03h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Imbituba, no Sul de Santa Catarina, está enfrentando casos de envenenamento de cães em diferentes bairros do município. As ocorrências, que têm causado grande preocupação à comunidade, estão sendo acompanhadas de perto pela Prefeitura, por meio do Centro de Bem-Estar Animal.

Para saber mais sobre essa situação alarmante e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Rivalidade amorosa motivou morte de homem encontrado no próprio carro em SC

Davi Appel, sargento morto em combate, recebe homenagem com nome de rua em Criciúma

Fala polêmica sobre caçadores pode afastar vereadora do cargo em Joinville; entenda