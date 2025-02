Cataratas do Iguaçu com ‘novo dono’? Decisão transfere área equivalente a mil campos de futebol Decisão da Justiça transfere área que comporta as Cataratas do Iguaçu e hotel cinco estrelas para o governo do Paraná; domínio do território... ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h07 ) twitter

Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região transfere uma área do Parque Nacional do Iguaçu, que pertence à União, para o estado do Paraná. A área é equivalente a mais de mil campos de futebol e comporta as Cataratas do Iguaçu e o luxuoso Hotel das Cataratas. Cabe recurso.

Para entender todos os detalhes dessa decisão impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

