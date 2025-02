Catarinense de 5 anos entra para sociedade de pessoas com QI elevado O pequeno Thomas Manke tem QI de 135 pontos, enquanto o QI médio do brasileiro é de 89 pontos ND Mais|Do R7 15/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 15/02/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O pequeno Thomas Manke, de 5 anos, pode ser considerado um “mini gênio”. Ele foi aceito recentemente na Mensa, uma seleta sociedade internacional que reúne pessoas de alto Quociente de Inteligência (QI).

Saiba mais sobre essa história inspiradora e o futuro promissor de Thomas no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Festival do Emprego ajudará beneficiários do Bolsa Família em Chapecó; entenda

Balneário Camboriú promove ‘Dia D’ de saúde para atender a comunidade

Agenda cultural no Sul de SC: confira eventos para curtir com a família