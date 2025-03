Catarinense estreia na Fórmula 1 no GP da China com 5º lugar A criciumense Rafaela Ferreira largou na 16ª posição no GP da China e chegou em quinto lugar ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 05h05 ) twitter

A jovem piloto catarinense Rafaela Ferreira, de 19 anos, natural de Criciúma, estreou na madrugada de sábado, 22, na primeira etapa do, categoria feminina da competição, em Xangai, na China, largando em 16º lugar e terminando a prova em 5º lugar, já pontuando no Mundial. Rafaela chegou à Europa no início deste ano, onde participa da Academy da Fórmula 1 feminina como contratada da equipe Red Bull.

