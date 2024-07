Catarinense Série B: Última rodada promete fortes emoções A última rodada do Catarinense Série B promete muitas emoções aos torcedores das equipes participantes. Todas os times chegam na... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 16h24 (Atualizado em 19/07/2024 - 16h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A última rodada do Catarinense Série B promete muitas emoções aos torcedores das equipes participantes. Todas os times chegam na última rodada da competição brigando por um objetivo, seja no rebaixamento, manutenção da liderança ou briga pela classificação para a próxima fase. Todos os jogos ocorrerão no domingo (21) às 15h.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Catarinense Série B: última rodada da primeira fase promete fortes emoções

• Desconto para você: máquina de lavar com preço especial

• Eden Hazard vira guia turístico do Chelsea; entenda