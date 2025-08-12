Catarinenses vão disputar os Jogos Pan-Americanos Júnior no Paraguai Com técnico e dois atletas na equipe brasileira de taekwondo, Santa Catarina estará representada nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 12/08/2025 - 03h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os Jogos Pan-Americanos Júnior 2025 serão realizados entre os dias 15 e 18 de agosto, em Assunção, no Paraguai. O evento reunirá cerca de 4 mil atletas de 41 países, competindo em 42 modalidades. Santa Catarina contará com três representantes: dois atletas e um técnico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre os atletas catarinenses!

Leia Mais em ND Mais:

Blumenau se torna referência e garante tratamento bucal gratuito pelo SUS

FOTOS: Gato que sumiu por quatro meses é encontrado graças à tecnologia em Blumenau

Tarifa dos EUA dá ‘golpe duro’ em polo moveleiro de SC com férias coletivas e demissões em jogo