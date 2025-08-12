Catarinenses vão disputar os Jogos Pan-Americanos Júnior no Paraguai
Com técnico e dois atletas na equipe brasileira de taekwondo, Santa Catarina estará representada nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025...
Os Jogos Pan-Americanos Júnior 2025 serão realizados entre os dias 15 e 18 de agosto, em Assunção, no Paraguai. O evento reunirá cerca de 4 mil atletas de 41 países, competindo em 42 modalidades. Santa Catarina contará com três representantes: dois atletas e um técnico.
