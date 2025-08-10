Cavernas pré-históricas de SC guardam registros de animais gigantes extintos há 10 mil anos
Encontradas dentro do Geoparque Mundial da Unesco, paleotocas cavadas por animais gigantes chegam até 340 metros de extensão
Registros de preguiças e tatus gigantes, extintos há mais de 10 mil anos, podem ser encontrados em cavernas de pequenas cidades do Sul de Santa Catarina. Chamadas de paleotocas, mais de 40 estruturas escavadas por essa megafauna já foram identificadas na região.
Para saber mais sobre essas fascinantes descobertas e a importância das paleotocas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
