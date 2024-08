Celebrando a Cultura Alemã: Espetáculo Musical Imperdível em Brusque Em celebração ao Bicentenário da imigração alemã no Brasil, a NDTV RECORD está promovendo um evento cultural que promete encantar... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 22h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 22h01 ) ‌



Em celebração ao Bicentenário da imigração alemã no Brasil, a NDTV RECORD está promovendo um evento cultural que promete encantar o público. No próximo dia 5 de setembro, às 19h30, o teatro do CESCB em Brusque, será palco de um espetáculo exclusivo com a Orquestra Prelúdio de Joinville.

