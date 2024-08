Celebrando a Diversidade: Hoje é Dia do Canhoto! Muitas pessoas não sabem, mas hoje é Dia do Canhoto! Pois é, tá lá na tradicional folhinha. Neste 13 de agosto, Dia Mundial do Canhoto... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 19h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 19h06 ) ‌



Muitas pessoas não sabem, mas hoje é Dia do Canhoto! Pois é, tá lá na tradicional folhinha. Neste 13 de agosto, Dia Mundial do Canhoto, vamos celebrar as evoluções em favor dessa pequena parcela da população e o fim dos preconceitos do passado. Aliás, hoje é uma ótima oportunidade para celebrar a diversidade e a inclusão.

