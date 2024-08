Celebrando Dois Anos de Sucesso: A Festa da Rádio NDFM em Joinville O dia 22 de agosto é uma data especial para a rádio NDFM: foi neste dia, há dois anos, que a primeira rádio do Grupo ND foi lançada... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 22h13 (Atualizado em 19/08/2024 - 22h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O dia 22 de agosto é uma data especial para a rádio NDFM: foi neste dia, há dois anos, que a primeira rádio do Grupo ND foi lançada, proporcionando ao ouvinte de Joinville, no Norte de Santa Catarina, muito mais informação, diversão e interatividade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Tesla de Elon Musk chama atenção ao passear por ruas de SC; ‘é caro, mas é feio demais’

• Rádio NDFM completa dois anos com festa para o público em Joinville

• Homem é flagrado agredindo cães em Balneário Camboriú