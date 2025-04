Cenário de terror: mansão do ator Gene Hackman estava infestada de ratos vivos e mortos Em perícia na casa do ator, departamento de Saúde Pública encontrou diversos roedores, ninhos e fezes; ele e a esposa foram encontrados... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 16/04/2025 - 07h05 ) twitter

O Departamento de Saúde Pública do Novo México, nos Estados Unidos, divulgou registros que apontaram a presença de ratos mortos na mansão do ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa. O casal foi encontrado morto no dia 26 de fevereiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa trágica história!

