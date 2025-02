Chapecó inaugura a primeira Escola Cívica de Educação e Inovação A Escola Cívica de Inovação e Tecnologia Eli Maria Bellani será inaugurada dentro da Unochapecó, em Chapecó ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 10/02/2025 - 09h46 ) twitter

A Prefeitura de Chapecó vai inaugurar a Escola Básica Municipal Cívica de Inovação e Tecnologia Eli Maria Bellani, dentro da Unochapecó. As aulas iniciam nesta segunda-feira (10) e a cerimônia oficial de inauguração ocorrerá na terça-feira (11) às 9h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante iniciativa educacional!

