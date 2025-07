Chapecoense empata fora com o Atlético-GO e continua no G-4 da Série B Com 30 pontos, Chapecoense continua no G-4 da Série B do Brasileiro depois do empate sem gols com o Atlético-GO em 0 a 0

ND Mais|Do R7 28/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h18 )

